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Світоліна не змогла пробитися в чвертьфінал Australian Open

Автор: Вера Олейник

П'ята ракетка світу Еліна Світоліна поступилася представниці США Джесіці Пегулі в 1/8 фіналу Australian Open. Матч тривав майже дві години і завершився з рахунком 4:6, 6:3, 3:6.

Про це повідомляється на сайті турніру.

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Американка провела сьомий матч проти суперниці з топ-10 і вперше здобула перемогу. На початку цього сезону вона поступилася Світоліній на турнірі WTA в Абу-Дабі. Це була перша зустріч між тенісистками.

Крім того, Пегула, яка посідає у світовому рейтингу 61 позицію, вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру "Великого шлему".

Перша ракетка України не змогла повторити свій найкращий результат на Australian Open. У 2018 та 2019 роках Еліна виходила у чвертьфінал турніру, а торік вилетіла в третьому раунді, поступившись Гарбінє Мугуруса.

Світоліна залишалася останньою представницею України на кортах Мельбурна.

Нагадаємо, двоє українських тенісистів Сергій Стаховський і Марта Костюк вибули з турніру за підсумками першого кола.

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