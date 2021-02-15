Світоліна не змогла пробитися в чвертьфінал Australian Open

Американка провела сьомий матч проти суперниці з топ-10 і вперше здобула перемогу. На початку цього сезону вона поступилася Світоліній на турнірі WTA в Абу-Дабі. Це була перша зустріч між тенісистками.

Крім того, Пегула, яка посідає у світовому рейтингу 61 позицію, вперше в кар'єрі вийшла у чвертьфінал турніру "Великого шлему".

Перша ракетка України не змогла повторити свій найкращий результат на Australian Open. У 2018 та 2019 роках Еліна виходила у чвертьфінал турніру, а торік вилетіла в третьому раунді, поступившись Гарбінє Мугуруса.

Світоліна залишалася останньою представницею України на кортах Мельбурна.