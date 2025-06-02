Світоліна - Швьонтек: де дивитися матч "Ролан Гаррос" і хто фаворит чвертьфіналу

Світоліна - Швьонтек: де і коли дивитися матч

Матч Світоліна - Швьонтек буде транслюватися на каналі Eurosport з українською аудіодоріжкою від MEGOGO.

Щоб увімкнути українську аудіодоріжку під час перегляду на медіаплатформі, потрібно:

натиснути на "коліщатко" налаштувань під час трансляції

вибрати пункт "Аудіодоріжка"

обрати зі списку варіант "Українська".

Початок ігрового дня заплановано на 12:00 за Києвом. Точний розклад з'явиться на офіційному сайті турніру безпосередньо 3 червня.

Світоліна - Швьонтек: прогноз на матч

Швьонте - чотириразова чемпіонка "Ролан Гаррос" - входить у матч як фаворитка, враховуючи її домінантну гру на ґрунті.

Однак Світоліна показує вражаючу форму та бойовий дух, що може зробити матч напруженим і непередбачуваним.

Форма Швьонтек на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: перемога над Ребекою Шрамковою (6:-3, 6:3)

2-й раунд: перемога над Еммою Радукану (6:1, 6:2)

3-й раунд: перемога над Жаклін Крістіан (6:2, 7:5)

4-й раунд: перемога над Оленою Рибакіною (1:6, 6:3, 7:5)

Іга продовжує свою домінантну гру на Ролан Гаррос, де вона вже має 25 перемог поспіль і прагне стати першою жінкою в Відкриту еру, яка виграє турнір чотири рази поспіль.

Форма Світоліної на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: перемога над Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1)

2-й раунд: перемога над Анною Бондар (7:6, 7:5)

3-й раунд: перемога над Бернардою Перою (7:6, 7:6)

4-й раунд: перемога над Жасмін Паоліні (4:6, 7:6, 6:1)

Українка демонструє вражаючу стійкість, зокрема, врятувавши три матч-боли у матчі проти Паоліні. Це її п'ятий вихід до чвертьфіналу на Ролан Гаррос.

У особистих зустрічах Швьонтек веде з рахунком 3:1. Однак Світоліна перемогла польку у їхньому останньому матчі на Вімблдоні 2023 року.

Аналітики та прогностичні моделі віддають перевагу польській тенісистці. Згідно з даними Stats Insider, Швйонтек має 76% ймовірності перемоги в цьому поєдинку

Хто переможе - Світоліна чи Швьонтек: прогноз від РБК-Україна

Нестабільні результати полячки у травні та несподіваний виліт на попередньому турнірі створюють шанс для Еліни. Українка демонструє найкращу форму на ґрунті за останні роки та має кращі цифри за реалізацією брейк-поїнтів і повернення.

Матч точно буде напруженим і цікавим. Однак, є висока ймовірність, що він завершиться в трьох сетах не на користь Світоліної.