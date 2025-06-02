Свитолина - Швьонтек: где смотреть матч "Ролан Гаррос" и кто фаворит четвертьфинала

Свитолина - Швьонтек: где и когда смотреть матч

Матч Свитолина - Швьонтек будет транслироваться на канале Eurosport с украинской аудиодорожкой от MEGOGO.

Чтобы включить украинскую аудиодорожку во время просмотра на медиаплатформе, нужно:

нажать на "колесико" настроек во время трансляции

выбрать пункт "Аудиодорожка"

выбрать из списка вариант "Украинская".

Начало игрового дня запланировано на 12:00 по Киеву. Точное расписание появится на официальном сайте турнира непосредственно 3 июня.

Свитолина - Швьонтек: прогноз на матч

Швьонте - четырехкратная чемпионка "Ролан Гаррос" - входит в матч как фаворитка, учитывая ее доминантную игру на грунте.

Однако Свитолина показывает впечатляющую форму и боевой дух, что может сделать матч напряженным и непредсказуемым.

Форма Швьонтек на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: победа над Ребеккой Шрамковой (6:-3, 6:3)

2-й раунд: победа над Эммой Радукану (6:1, 6:2)

3-й раунд: победа над Жаклин Кристиан (6:2, 7:5)

4-й раунд: победа над Еленой Рыбакиной (1:6, 6:3, 7:5)

Ига продолжает свою доминантную игру на Ролан Гаррос, где она уже имеет 25 побед подряд и стремится стать первой женщиной в Открытую эру, которая выигрывает турнир четыре раза подряд.

Форма Свитолиной на Ролан Гаррос 2025:

1-й раунд: победа над Зейнеп Сонмез (6:1, 6:1)

2-й раунд: победа над Анной Бондарь (7:6, 7:5)

3-й раунд: победа над Бернардой Перою (7:6, 7:6)

4-й раунд: победа над Жасмин Паолини (4:6, 7:6, 6:1)

Украинка демонстрирует впечатляющую стойкость, в частности, спасая три матч-бола в матче против Паолини. Это ее пятый выход в четвертьфинал на Ролан Гаррос.

В личных встречах Швьонтек ведет со счетом 3:1. Однако Свитолина победила польку в их последнем матче на Уимблдоне 2023 года.

Аналитики и прогностические модели отдают предпочтение польской теннисистке. Согласно данным Stats Insider, Швйонтек имеет 76% вероятности победы в этом поединке

Кто победит - Свитолина или Швьонтек: прогноз от РБК-Украина

Нестабильные результаты полячки в мае и неожиданный вылет на предыдущем турнире создают шанс для Элины. Украинка демонстрирует лучшую форму на грунте за последние годы и имеет лучшие цифры по реализации брейк-поинтов и возвратам.

Матч точно будет напряженным и интересным. Однако, есть высокая вероятность, что он завершится в трех сетах не в пользу Свитолиной.