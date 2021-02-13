UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Свитолина разгромила соперницу на пути в четвертый круг Australian Open

Автор: Вера Олейник

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Казахстана Юлию Путинцеву и вышла в 1/8 финала Australian Open. Поединок продолжался почти полтора часа и завершился со счетом 6:4 6:0.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Популярные новости
Календарь болельщика: главные спортивные события в 2021 году 06 января 2021
Прима выиграл гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону 30 января 2021
Беленюк вернулся на ковер и победил на турнире в Хорватии 18 января 2021
Украинский олимпийский чемпион Верняев отстранен от соревнований 05 января 2021
Будут торги: стороны Усика и Джойса не смогли договориться о бое 12 февраля 2021
"Аякс" по ошибке не внес своего самого дорогого новичка в заявку на Лигу Европы 04 февраля 2021
"Динамо" создаст программу лояльности для болельщиков на блокчейн-платформе 28 января 2021
"ПСЖ" объявил о назначении Почеттино главным тренером 02 января 2021
Украинские теннисисты узнали имена первых соперников на Australian Open 05 февраля 2021
МОК не планирует отменять летнюю Олимпиаду в Токио 21 января 2021

Для Элины это шестая победа подряд в матчах с Юлией Путинцевой. Всего соперницы провели восемь игр матч между собой.

В следующем раунде Свитолина сыграет против американки Джессики Пегулы, которую уже обыгрывала в начале года на турнире в Абу-Даби.

Свитолина выиграла свой 20 матч на кортах Australian Open. Для нее это девятое выступление на турнире. Лучший результат украинки - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.

Напомним, двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк выбыли из турнира по итогам первого круга.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаAustralian Open
Читайте также
Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Мельбурне
CAS отклонил апелляцию Ястремской. Она пропустит Australian Open
Прогноз погоды