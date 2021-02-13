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Світоліна розгромила суперницю на шляху до четвертого кола Australian Open

Автор: Вера Олейник

Українська тенісистка Еліна Світоліна обіграла представницю Казахстану Юлію Путинцева і вийшла в 1/8 фіналу Australian Open. Поєдинок тривав майже півтори години і завершився з рахунком 6:4 6:0.

Про це повідомляється на сайті турніру.

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Для Еліни це шоста перемога поспіль у матчах з Юлією Путинцевою. Всього суперниці провели вісім ігор матч між собою.

У наступному раунді Світоліна зіграє проти американки Джесіки Пегули, яку вже обігравала на початку року на турнірі в Абу-Дабі.

Світоліна виграла свій 20 матч на кортах Australian Open. Для неї Це дев'ятий виступ на турнірі. Кращий результат українки - чвертьфінал у 2018 і 2019 роках. Торік вона покинула Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру.

Нагадаємо, двоє українських тенісистів Сергій Стаховський і Марта Костюк вибули з турніру за підсумками першого кола.

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