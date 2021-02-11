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Свитолина уверенно прошла в третий круг Australian Open

Новина українською → Мельбурн, Четверг 11 февраля 2021 12:34
Свитолина уверенно прошла в третий круг Australian Open Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

В матче второго круга Australian Open пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф. Украинка за час и 20 минут оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:3.

Об этом сообщается на сайте турнира.

Свитолина реализовала два из трех брейкпоинтив, при этом не отдав ни одной своей подачи. На ее счету также четыре эйса и одна двойная ошибка.

Это была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, находящаяся на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.

В третьем круге украинская теннисистка сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.

Для Свитолиной это девятое выступление на Australian Open. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.

Напомним, ранее двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи Australian Open.

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