Свитолина уверенно прошла в третий круг Australian Open

В матче второго круга Australian Open пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф . Украинка за час и 20 минут оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:3.

Свитолина реализовала два из трех брейкпоинтив, при этом не отдав ни одной своей подачи. На ее счету также четыре эйса и одна двойная ошибка.

Это была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, находящаяся на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.

Coming up trumps @ElinaSvitolina battles past Coco Guaff to reach the #AusOpen third round for the seventh time.#AO2021 pic.twitter.com/JdrkehyITd — #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021

В третьем круге украинская теннисистка сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.

Для Свитолиной это девятое выступление на Australian Open. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.