Свитолина уверенно прошла в третий круг Australian Open
В матче второго круга Australian Open пятая ракетка мира Элина Свитолина обыграла американку Кори Гауфф. Украинка за час и 20 минут оформила победу в двух сетах - 6:4, 6:3.
Об этом сообщается на сайте турнира.
Свитолина реализовала два из трех брейкпоинтив, при этом не отдав ни одной своей подачи. На ее счету также четыре эйса и одна двойная ошибка.
Это была первая игра между теннисистками. 16-летняя представительница США, находящаяся на 48 месте в мировом рейтинге, провела свой пятый поединок в карьере против соперницы из топ-10 и боролась за третью победу.
Coming up trumps @ElinaSvitolina battles past Coco Guaff to reach the #AusOpen third round for the seventh time.#AO2021 pic.twitter.com/JdrkehyITd— #AusOpen (@AustralianOpen) February 11, 2021
В третьем круге украинская теннисистка сыграет против 28 ракетки мира Юлии Путинцевой из Казахстана. Поединок состоится 13 февраля. Свитолина лидирует в статистике личных встреч 5 против 2.
.@ElinaSvitolina heads into R!— wta (@WTA) February 11, 2021
The No.5 seed defeats Gauff 6-4, 6-3.
Next up: No.26 seed Yulia Putintseva.#AO2021 pic.twitter.com/RXkPiPIAcM
Для Свитолиной это девятое выступление на Australian Open. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира.
Напомним, ранее двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи Australian Open.