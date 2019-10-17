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Свитолина проиграла в своем стартовом матче на Кубке Кремля

Новости » Спорт    17.10.2019 - 16:01
Свитолина проиграла в своем стартовом матче на Кубке Кремля
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка уступила в трех сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в 1/8 финала турнира Kremlin Cup в столице России. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка уступила в стартовом для себя матче со счетом 2:6, 6:2, 5:7. Для теннисисток это был первый очный поединок. Девушки провели на корте 2 часа.

Ранее свои выступления на турнире в Москве прекратила и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, уступив во втором раунде бельгийке Кирстен Флипкенс. В первом круге украинка выбила действующую чемпионку Кубка Кремля Дарью Касаткину.

Напомним, Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне.

Экс-первая ракетка Украины Долгополов вернется на корт в 2020 году Ястремская выбила из турнира Кубок Кремля действующую чемпионку
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