Свитолина проиграла в своем стартовом матче на Кубке Кремля

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка уступила в трех сетах

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла россиянке Веронике Кудерметовой в 1/8 финала турнира Kremlin Cup в столице России. Об этом сообщается на сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).

Украинка уступила в стартовом для себя матче со счетом 2:6, 6:2, 5:7. Для теннисисток это был первый очный поединок. Девушки провели на корте 2 часа.

I don't know about you, but I'm feeling



22-year-old Kudermetova scores her first Top 5 victory in a three-set thriller against Svitolina on #KremlinCup home soil --> https://t.co/mcumUEDNxK pic.twitter.com/lB9zjN38Gd — WTA (@WTA) October 17, 2019

Ранее свои выступления на турнире в Москве прекратила и вторая ракетка Украины Даяна Ястремская, уступив во втором раунде бельгийке Кирстен Флипкенс. В первом круге украинка выбила действующую чемпионку Кубка Кремля Дарью Касаткину.

Напомним, Элина Свитолина квалифицировалась на Итоговый турнир WTA, где ей необходимо защитить прошлогодний титул.

Итоговый турнир WTA пройдет с 27 октября по 3 ноября 2019 года в китайском Шэньчжэне.