Світоліна поступилась Свьонтек у боротьбі за півфінал "Ролан Гаррос"

Еліна Світоліна останньою з українок зачохлила ракетку на Відкритому чемпіонаті Франції-2025. У чвертьфіналі вона поступилась чинній володарці титулу – Ізі Свьонтек з Польщі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат матчу.
"Ролан Гаррос"-2025, чвертьфінал
Еліна Світоліна (Україна) – Іга Свьонтек (Польща) – 1:6, 5:7
Свьонтек є однією з найбільш незручних суперниць для Світоліної. Тенісистки грали між собою чотири рази, на трьох різних покриттях. І до сьогодні рахунок був – 3:1 на користь польки.
Єдиний матч на ґрунті суперниці провели в Римі, чотири роки тому: перемога дісталася Свьонтек. Грали між собою тенісистки і в цьому році: в Маямі Світоліна поступилася в боротьбі – 6:7, 3:6.
Втім, зараз польська тенісистка вже не є такою майже непереможною, як рік тому. В її грі явно проглядається спад. У світовому рейтингу вона вже скотилася аж на п'яту позицію. До того ж, вона перестала витримувати темп великіх турнірів. В поточному році саме на стадії чвертьфіналів у неї зазвичай починають виникати проблеми.
Втім, у першому сеті проблеми виникли у Світоліної. Після обміну геймами на старті, українка програла дві поспіль подачі на своїх м'ячах. Міє цими невдачами був шанс відіграти один брейк, але Еліна ним не скористалась. У підсумку – 6:1 на користь суперниці.
Другу партію вітчизняна тенісистка почала краще, одразу захвативши лідерство – 3:1. Втім Свьонтек швидко оговталася від цього спурту українки і зуміла вирівняти положення - 3:3. Далі суперниці йшли нога в ногу, поки українка не віддала свою подачу - 5:6. Отримавши перевагу, польська тенісистка акуратно зіграла на власних м'ячах і закрила поєдинок.
Таким чином Світоліна вп'яте в кар'єрі завершила виступи в Парижі на чвертьфінальній стадії. Це коло змагань – якесь зачароване для Еліни. З чотирьох грендслемів, лише на Australian Open та "Ролан Гаррос" українка ще ні разу не проходила далі.
Раніше повідомили, що Світоліну номінували на престижну міжнародну премію та розповіли, як за неї проголосувати.
Також ми розповідали про те, що Світоліна та інші українки встановили історичне досягнення на "Ролан Гаррос"-2025.