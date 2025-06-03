Свитолина уступила Свёнтек в борьбе за полуфинал "Ролан Гаррос"

"Ролан Гаррос"-2025, четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина) - Ига Свёнтек (Польша) - 1:6, 5:7

Перед игрой

Свёнтек является одной из самых неудобных соперниц для Свитолиной. Теннисистки играли между собой четыре раза, на трех разных покрытиях. И до сегодняшнего дня счет был - 3:1 в пользу польки.

Единственный матч на грунте соперницы провели в Риме, четыре года назад: победа досталась Свёнтек. Играли между собой теннисистки и в этом году: в Майами Свитолина уступила в борьбе - 6:7, 3:6.

Впрочем, сейчас польская теннисистка уже не является такой почти непобедимой, как год назад. В ее игре явно просматривается спад. В мировом рейтинге она уже скатилась аж на пятую позицию. К тому же, она перестала выдерживать темп больших турниров. В текущем году именно на стадии четвертьфиналов у нее обычно начинают возникать проблемы.

Как прошел матч

Впрочем, в первом сете проблемы возникли у Свитолиной. После обмена геймами на старте, украинка проиграла две подряд подачи на своих мячах. Между этими неудачами был шанс отыграть один брейк, но Элина им не воспользовалась. В итоге - 6:1 в пользу соперницы.

Вторую партию отечественная теннисистка начала лучше, сразу захватив лидерство - 3:1. Впрочем Свьонтек быстро оправилась от этого спурта украинки и сумела выровнять положение - 3:3. Далее соперницы шли нога в ногу, пока украинка не отдала свою подачу - 5:6. Получив преимущество, польская теннисистка аккуратно сыграла на собственных мячах и закрыла поединок.

Зачарованный круг

Таким образом Свитолина в пятый раз в карьере завершила выступления в Париже на четвертьфинальной стадии. Этот круг соревнований - какой-то заколдованный для Элины. Из четырех грендслемов, только на Australian Open и "Ролан Гаррос" украинка еще ни разу не проходила дальше.