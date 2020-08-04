Свитолина в последний момент заявилась на US Open-2020

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Первая ракетка Украины сыграет на Открытом чемпионате США

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сыграет на US Open (Открытом чемпионате США). Она приняла решение участвовать в турнире в последний день подачи заявок.

Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".

Помимо украинки, в заявке US Open-2020 появилась действующая чемпионка соревнований - Бьянка Андрееску. Таким образом, все теннисистки первой десятки рейтинга WTA, за исключением лидера Эшли Барти, сыграют на турнире.

Напомним, первая ракетка мира отказалась от участия в Открытом чемпионате США из-за опасений по поводу коронавируса.

Ранее Свитолина планировала вернуться на корт на турнире в Мадриде, но, скорее всего, эти соревнования будут отменены.

Из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа. Параллельно были заморожены все рейтинги теннисистов на этот период до дальнейших распоряжений.

До этого в Европе и США проходили только выставочные соревнования. В июле Свитолина стала чемпионкой выставочного турнира в Берлине.

US Open в 2020 году пройдет с 31 августа по 13 сентября в Нью-Йорке и станет вторым турниром "Большого шлема" в текущем сезоне. До пандемии организаторы успели провести только Открытый чемпионат Австралии. "Ролан Гаррос" был перенесен на осень, а Уимблдонский турнир отменен впервые за 75 лет.