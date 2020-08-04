Світоліна в останній момент заявилася на US Open-2020

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Перша ракетка України зіграє на Відкритому чемпіонаті США

Перша ракетка України Еліна Світоліна зіграє на US Open (Відкритому чемпіонаті США). Вона прийняла рішення взяти участь у турнірі в останній день подачі заявок.

Про це повідомляє портал "Великий теніс України".

Крім українки, в заявці US Open-2020 з'явилася чинна чемпіонка змагань - Б'янка Андреєску. Таким чином, всі тенісистки першої десятки рейтингу WTA, за винятком лідера Ешлі Барті, зіграють на турнірі.

Нагадаємо, перша ракетка світу відмовилася від участі у Відкритому чемпіонаті США через побоювання щодо коронавірусу.

Раніше Світоліна планувала повернутися на корт на турнірі в Мадриді, але, швидше за все, ці змагання будуть скасовані.

Через пандемію коронавірусу було призупинено проведення всіх тенісних турнірів до початку серпня. Паралельно були заморожені всі рейтинги тенісистів на цей період до подальших розпоряджень.

До цього в Європі і США проходили тільки виставкові змагання. У липні Світоліна стала чемпіонкою виставкового турніру в Берліні.

US Open у 2020 році пройде з 31 серпня по 13 вересня в Нью-Йорку і стане другим турніром "Великого шолома" у поточному сезоні. До пандемії організатори встигли провести тільки Відкритий чемпіонат Австралії. "Ролан Гаррос" був перенесений на осінь, а Вімблдонський турнір скасований вперше за 75 років.