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Первая ракетка мира отказалась от участия в US Open

Нью-Йорк, Четверг 30 июля 2020 09:57
Первая ракетка мира отказалась от участия в US Open
Фото: Эшли Барти (wtatennis.com)
Автор: Вера Олейник

Из-за опасений по поводу коронавируса

Первая ракетка мира Эшли Барти сообщила, что не выступит на US Open в этом году. Австралийская теннисистка приняла такое решение из-за опасений по поводу коронавируса.

Об этом сообщает Australian Associated Press.

"Я и моя команда решили, что в этом году не поедем в США на Western and Southern Open и на US Open. Мне нравятся оба турнира, поэтому решение было непростым, но по-прежнему существуют серьезные риски, связанные с коронавирусом, и мне неудобно ставить себя и свою команду в такое положение", - прокомментировала свое решение австралийка.

Спортсменка продолжит следить за ситуацией, прежде чем решить, готова ли она поехать в Европу, чтобы подготовиться к защите прошлогоднего титула на Roland Garros (Открытого чемпионата Франции). Французский мэйджор был перенесен на конец сентября.

US Open Барти выигрывала в 2018 году. Старт открытого чемпионата США запланирован на 31 августа. Турнир пройдет при закрытых трибунах и соблюдением строгих правил безопасности. Western & Southern Open был перенесен из Цинциннати в Нью-Йорк, где соревнования пройдут в центре биобезопасности.

Из-за пандемии коронавируса было приостановлено проведение всех теннисных турниров до начала августа. Пока в Европе и США проходят только выставочные соревнования

Напомним, украинские теннисистки заявились на первые турниры после возобновления сезона.

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