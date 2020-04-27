Паузу в теннисном сезоне из-за пандемии продлят до начала августа

Фото: иллюстрированное изображения (wtatennis.com)

Однако и это не окончательная дата

Приостановленный из-за пандемии коронавируса теннисный сезон не будет возобновлен до 3 августа. Об этом сообщает Marca.

По информации издания, это не окончательная дата и возобновление соревнований может быть перенесено на более поздний срок.

Согласно планам, сезон может стартовать только 16-23 августа турниром в американском Цинциннати. Он традиционно предваряет турниру серии "Большого шлема" Открытого чемпионата США по теннису (US Open), запланированном на 24 августа - 13 сентября. Хотя и этот план может сорваться из-за сложной эпидемиологической ситуации в США.

Ранее Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) объявили, что все турниры под эгидой организаций приостановлены до начала июня. Позднее приостановка была продлена до 13 июля.

Напомним, из-за пандемии коронавируса был отменен травяной турнир серии "Большого шлема" Уимблдон, а самое престижное соревнование на грунтовом покрытии Открытого чемпионата Франции по теннису (Ролан Гаррос) перенесли на осень. Сроки проведения последнего могут быть вновь изменены.