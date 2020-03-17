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Крупнейший теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень

Новости » Коронавирус     17.03.2020 - 18:10
Крупнейший теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень
Иллюстративное фото (sport-xl.org)

Открытый чемпионат Франции пройдет с 20 сентября по 4 октября

Из-за пандемии коронавируса крупнейший теннисный турнир Ролан Гаррос перенесли на осень. Об этом говорится в сообщении на сайте организаторов.

Сообщается, что второй турнир серии Большого Шлема - Открытый чемпионат Франции на грунтовых кортах перенесен с мая-июня на сентябрь-октябрь. По решению оргкомитета новые сроки проведения основного турнира Ролан Гаррос - 20 сентября по 4 октября 2020 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в профессиональном теннисе не состоится ни одного матча до конца апреля.

В то же время женская теннисная ассоциация (WTA) не намерена спешить с принятием решения о приостановке сезона 2020 года из-за вспышки коронавируса. До этого Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) одобрила отмену всех турниров до 5 апреля.

В частности, отменен комбинированный турнир ATP и WTA в Майами. Также были отменены турнир в Индиан-Уэллс, запланированный на 9-22 марта, Чарлстоне (4-12 апреля) и соревнования серии 125k в Гвадалахаре, которые должны был стартовать 15 марта. Вариант отмены турнира рассматривают организаторы "Уимблдона".

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