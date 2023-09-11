Світоліна піднялася в топ-25 рейтингу тенісисток, Цуренко випередила Костюк

28-річна тенісистка після US Open піднялася на 25-те місце в рейтингу професіоналок. До свого активу вона записала 1809 залікових балів.

Світоліна, яка анонсувала нову перерву в кар'єрі через проблеми зі здоров'ям, із часу попереднього варіанту класифікації пішла вгору на одну сходинку. Натомість Ангеліна Калініна залишилася на 28-му місці. Найбільший регрес у Марти Костюк – -6 позицій.

Натомість просунулася вгору досвідчена Леся Цуренко. 34-річна українка стрибнула вгору на шість сходинок і тепер посідає 40-ве місце. Також у першій сотні рейтингу залишилася Катерина Байндль (84-та сходинка). Наблизилася до топ-100 Даяна Ястремська (+5 позицій, 105-те місце).

Головні зміни відбулися нагорі рейтингу WTA. Білоруска Аріна Сабаленко стала першою ракеткою світу, обійшовши Ігу Свьонтек із Польщі. Тим часом тріумфаторка US Open Корі Гауфф із шостої позиції піднялася на 3-тє місце в класифікації.