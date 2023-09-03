Перша ракетка України Світоліна оголосила про перерву у виступах

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка, сьогодні, 3 вересня, поступилася третій ракетці світу в 1/16 фіналу US Open-2023 , заявила про перерву у виступах.

Про це заявила перша ракетка України Еліна Світоліна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Суспільне спорт ".

"Відчуваю, що моя гра покращується. Добре почуваюся на корті. Звісно, іноді бувають важкі дні. Сьогодні я грала з третьою ракеткою світу - це нелегко. Але я можу конкурувати з топтенісистками, зіграла хороші матчі", - заявила Світоліна під час пресконференції.

Перша ракетка України додала, що задоволена своїм рівне, втім наразі бажає взяти перерву, аби фізично відновитись та повернутись до виступів.

"Не знаю точно, скільки часу я потребуватиму. Подивимося, що запропонують лікарі. Я поговорю з командою, подивимося, що в мене далі. Я хочу взяти час на відновлення. Давно не бачила доньку, тому чекаю на повернення додому", - додала спортсменка.