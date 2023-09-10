Спадкоємиця сестер Вільямс переграла Сабаленко у фіналі US Open

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

US Open, жінки, фінал

Гауфф – Сабаленко – 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

19-річна американка здолала опір білоруски Сабаленко в трьох сетах. Шлях до тріумфу був тернистим. У першій партії після одного брейку проти трьох у суперниці Гауфф "горіла" 2:5 і вже не змогла відігратися.

Утім, господарка кортів зуміла реабілітуватися в двох наступних сетах. У другому ключовим став четвертий гейм. За рахунку 2:1 на власну користь Гауфф зуміла набрати очко на подачі білоруської тенісистки та здобула стратегічну перевагу. Нею вона і скористалася, закривши сет за 44 хвилини.

Коротшою на дві хвилини стала третя партія. Тут американка шокувала Сабаленко двома брейками в стартових геймах і швидко повела 4:0. Зрештою, за весь сет Гауфф дозволила білорусці набрати лише два пункти та завершила матч чемпіонським геймом "під нуль".

Для американської тенісистки перемога на рідній землі стала першою у кар'єрі на турнірах "Великого шолома". Досі найвищим досягненням Гауфф залишався фінал French Open торік. Востаннє на US Open американка тріумфувала в 2017 році – Слоан Стівенс. Перед цим сестри Серена та Вінус Вільямс виграли 8 мейджорів на двох.