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Спадкоємиця сестер Вільямс переграла Сабаленко у фіналі US Open

Нью-Йорк, Неділя 10 вересня 2023 10:11
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Спадкоємиця сестер Вільямс переграла Сабаленко у фіналі US Open Фото: Корі "Коко" Гауфф із кубком переможниці US Open-2023 (twitter.com/WTA)
Автор: Антон Федорців

Молода американська тенісистка Корі Гауфф виграла перший у кар'єрі турнір серії "Гренд Слем" – Відкритий чемпіонат США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, жінки, фінал

Гауфф – Сабаленко – 2:1 (2:6, 6:3, 6:2)

19-річна американка здолала опір білоруски Сабаленко в трьох сетах. Шлях до тріумфу був тернистим. У першій партії після одного брейку проти трьох у суперниці Гауфф "горіла" 2:5 і вже не змогла відігратися.

Утім, господарка кортів зуміла реабілітуватися в двох наступних сетах. У другому ключовим став четвертий гейм. За рахунку 2:1 на власну користь Гауфф зуміла набрати очко на подачі білоруської тенісистки та здобула стратегічну перевагу. Нею вона і скористалася, закривши сет за 44 хвилини.

Коротшою на дві хвилини стала третя партія. Тут американка шокувала Сабаленко двома брейками в стартових геймах і швидко повела 4:0. Зрештою, за весь сет Гауфф дозволила білорусці набрати лише два пункти та завершила матч чемпіонським геймом "під нуль".

Для американської тенісистки перемога на рідній землі стала першою у кар'єрі на турнірах "Великого шолома". Досі найвищим досягненням Гауфф залишався фінал French Open торік. Востаннє на US Open американка тріумфувала в 2017 році – Слоан Стівенс. Перед цим сестри Серена та Вінус Вільямс виграли 8 мейджорів на двох.

До слова, раніше Світоліна поступилася американці Пегулі в 3-му раунді Відкритого чемпіонату США.

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