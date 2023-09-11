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Свитолина поднялась в топ-25 рейтинга теннисисток, Цуренко опередила Костюк

Фото: Элина Свитолина дошла до 1/16 финала US Open (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Элина Свитолина сохранила статус национальной первой ракетки на фоне смены лидера классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

28-летняя теннисистка после US Open поднялась на 25-е место в рейтинге профессионалок. В свой актив она записала 1809 зачетных баллов.

Свитолина, анонсировавшая новый перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем, со времени предыдущего варианта классификации пошла вверх на одну ступеньку. В свою очередь Ангелина Калинина осталась на 28-м месте. Наибольший регресс у Марты Костюк – -6 позиций.

Зато продвинулась вверх опытная Леся Цуренко. 34-летняя украинка прыгнула вверх на шесть ступенек и теперь занимает 40-е место. Также в первой сотне рейтинга осталась Екатерина Байндль (84-е место). Приблизилась к топ-100 Даяна Ястремская (+5 позиций, 105-е место).

Главные изменения произошли наверху рейтинга WTA. Белоруска Арина Соболенко стала первой ракеткой мира, обойдя Игу Свентек из Польши. Тем временем триумфатор US Open Кори Гауфф с шестой позиции поднялась на 3-е место в классификации.

 

К слову, американка Гауфф разобралась с белоруской Соболенко в финале Открытого чемпионата США.

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Марта КостюкТеннисЭлина Свитолина