Свитолина поднялась в топ-25 рейтинга теннисисток, Цуренко опередила Костюк

28-летняя теннисистка после US Open поднялась на 25-е место в рейтинге профессионалок. В свой актив она записала 1809 зачетных баллов.

Свитолина, анонсировавшая новый перерыв в карьере из-за проблем со здоровьем, со времени предыдущего варианта классификации пошла вверх на одну ступеньку. В свою очередь Ангелина Калинина осталась на 28-м месте. Наибольший регресс у Марты Костюк – -6 позиций.

Зато продвинулась вверх опытная Леся Цуренко. 34-летняя украинка прыгнула вверх на шесть ступенек и теперь занимает 40-е место. Также в первой сотне рейтинга осталась Екатерина Байндль (84-е место). Приблизилась к топ-100 Даяна Ястремская (+5 позиций, 105-е место).

Главные изменения произошли наверху рейтинга WTA. Белоруска Арина Соболенко стала первой ракеткой мира, обойдя Игу Свентек из Польши. Тем временем триумфатор US Open Кори Гауфф с шестой позиции поднялась на 3-е место в классификации.