Світоліна отримала престижну премію за виступи під прапором України: відомо, як витратить призові

Як голосували вболівальники

30-річна українка перемогла у голосуванні, набравши 33% голосів уболівальників з усього світу.

Це дозволило їй випередити конкуренток – Бернарду Перу (США, 27%), Сонай Картал (Велика Британія, 20%), Вікторію Мбоко (Канада, 13%) та Єну Шибахару (Японія, 7%).

Світоліна стала третьою українкою, яка отримала Heart Award з моменту її заснування у 2009 році. До цього нагороду здобували Катерина Бондаренко (2016 рік) та Ангеліна Калініна (2023-й).

Що сказала Світоліна про перемогу та призові

"Для мене велика честь отримати цю нагороду. Представляти Україну в такий непростий час – величезна мотивація. Дякую всім, хто проголосував. Це визнання дуже багато для мене означає", - прокоментувала перемогу лідерка українського тенісу.

Також вона повідомила, що грошовий приз у розмірі 3 000 доларів вирішила передати до власного благодійного фонду Svitolina Foundation, який підтримує молодих українських тенісисток.