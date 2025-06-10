Світоліна й Костюк у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг: з ким і коли зіграє збірна України
Жіноча збірна України з тенісу восени продовжить боротьбу за головний жіночий командний трофей – Кубок Біллі Джин Кінг. За результатами жеребкування фінального етапу турніру, "синьо-жовті" в чвертьфіналі зіграють з національною командою Іспанії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.
Перші суперниці "синьо-жовтих"
Фінальна частина Кубка Біллі Джин Кінг-2025 проходитиме з 16 по 21 вересня у Шеньчжені (Китай). Участь у ній цього року візьмуть лише вісім найкращих збірних, тоді як у минулому сезоні в основній сітці змагалися 12 команд.
Збірна України, як вперше в історії пробилась у фінал, стартує в чвертьфіналі матчем проти іспанок. Поєдинок відбудеться 17 вересня, початок – о 12:00 за київським часом.
Формат фіналу передбачає матчі на вибування, де кожна зустріч складатиметься з двох одиночних поєдинків та, за потреби, парного матчу. Команда, яка здобуде дві перемоги, проходить далі.
Кубок Біллі Джин Кінг-2025, чвертьфінальні пари (у дужках – номери сіяних команд):
- Італія (1) – Китай
- Велика Британія (2) – Японія
- США (3) – Казахстан
- Іспанія (4) – Україна
У разі перемоги над Іспанією, українки вийдуть до півфіналу, де зустрінуться з переможцем пари Італія – Китай. Зазначимо, що італійки – чинні чемпіонки турніру.
Що відомо про збірну Іспанії
Збірна Іспанії є п'ятиразовим переможцем змагань (1991, 1993, 1994, 1995, 1998 роки), а також шість разів брала участь у фіналі.
У сезоні-2024 у фінальному етапі вона вже в першому раунді поступились збірній Польщі (0:2).
У поточному сезоні під прапорами національної команди грають найсильніші іспанські тенісистки.
Топ-5 тенісисток Іспанії:
- Паула Бадоса (№9 WTA)
- Джессіка Бусас Манейро (№59 WTA)
- Нурія Паррісас Діас (№104 WTA)
- Крістіна Букша (№112 WTA)
- Сара Соррібес Тормо (№136 WTA)
Останні матчі збірної України
У квітні 2025 року українська команда виступала в групі E кваліфікаційного етапу, що проходив у Радомі (Польща).
За збірну України грали дві перші тенісистки національного рейтингу – Еліна Світоліна (№13 WTA) та Марта Костюк (№26 WTA), найкраща вітчизняна пара – Людмила та Надія Кіченок. У якості запасної діяла 11-та ракетка України – Катаріна Завацька (№340 WTA).
У матчах кваліфікації українки перемогли збірні Польщі (3:0) та Швейцарії (2:1).
Ці перемоги та вихід у фінал дозволили нашій команді піднятися в рейтингу національних збірних на вісім позицій. Зараз "синьо-жовті" – 11-ті в світі.
Раніше розповіли, чому Світоліна – №1 серед українських тенісисток.
Також ми писали, що Світоліну номінували на престижну міжнародну премію за виступи під українським прапором.