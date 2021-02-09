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Свитолина оформила победу в первом круге Australian Open

Автор: Вера Олейник

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обыграла чешку Мари Боузкову в первом раунде Australian Open-2021. Матч продлился около двух часов и завершился со счетом 6:3, 7:6(5).

Об этом сообщается на сайте турнира.

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Соперницы встречались между собой в третий раз. В финале турнира в Монтеррее украинка в трех сетах обыграла чешку, а ранее на турнире Гуанчжоу уступила во втором круге.

Во втором раунде украинка сыграет с американкой Кори Гауфф, которая обыграла представительницу Швейцарии Жиль Тайкманн - 6:3, 6:2. Матч состоится в ночь на среду, 10 февраля.

Для Свитолиной это девятое выступление на Australian Open. Ее лучший результат - четвертьфинал в 2018 и 2019 годах. В прошлом году она покинула Мельбурн на стадии 1/16 финала турнира, уступив испанке Гарбинье Мугуруси.

Первый в сезоне турнир "Большого шлема" закончится 21 февраля. Действующей чемпионкой является американка София Кенин.

Напомним, ранее двое украинских теннисистов Сергей Стаховский и Марта Костюк проиграли свои стартовые матчи Australian Open.

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Новости Украины Элина СвитолинапобедаAustralian Open
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