RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Світоліна оформила перемогу в першому колі Australian Open

Автор: Вера Олейник

Перша ракетка України Еліна Світоліна обіграла чешку Марі Боузкову в першому раунді Australian Open-2021. Матч тривав близько двох годин і завершився з рахунком 6:3, 7:6(5).

Про це повідомляється на сайті турніру.

Популярні новини
Беленюк повернувся на килим і переміг на турнірі в Хорватії 18 січня 2021
Український олімпійський чемпіон Верняєв відсторонений від змагань 05 січня 2021
МОК не планує скасовувати літню Олімпіаду в Токіо 21 січня 2021
"Динамо" створить програму лояльності для вболівальників на блокчейн-платформі 28 січня 2021
Українські тенісисти дізналися імена перших суперників на Australian Open 05 лютого 2021
"ПСЖ" оголосив про призначення Почеттіно головним тренером 02 січня 2021
Календар вболівальника: головні спортивні події у 2021 році 06 січня 2021
"Аякс" помилково не вніс свого найдорожчого новачка в заявку на Лігу Європи 04 лютого 2021
Клубний канал "Динамо" в YouTube побив черговий рекорд 19 січня 2021
Прима виграв гонку переслідування на чемпіонаті Європи з біатлону 30 січня 2021

Суперниці зустрічалися між собою втретє. У фіналі турніру в Монтерреї українка в трьох сетах обіграла чешку, а раніше на турнірі Гуанчжоу поступилася в другому колі.

У другому раунді українка зіграє з американкою Корі Гауфф, яка обіграла представницю Швейцарії Жиль Тайкманн - 6: 3, 6: 2. Матч відбудеться в ніч на середу, 10 лютого.

Для Світоліної це дев'ятий виступ на Australian Open. Її кращий результат - чвертьфінал у 2018 і 2019 роках. Торік вона покинула Мельбурн на стадії 1/16 фіналу турніру, поступившись іспанці Гарбінє Мугурусі.

Перший у сезоні турнір "Великого шлема" закінчиться 21 лютого. Чинною чемпіонкою є американка Софія Кенін.

Нагадаємо, раніше двоє українських тенісистів Сергій Стаховський і Марта Костюк програли свої стартові матчі Australian Open.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Элина СвитолинапобедаAustralian Open
Читайте також
Світоліна не змогла вийти в півфінал турніру в Мельбурні
CAS відхилив апеляцію Ястремської. Вона пропустить Australian Open
Прогноз погоди