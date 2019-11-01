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Свитолина одержала третью победу на Итоговом турнире WTA

Новости » Спорт     01.11.2019 - 15:15
Свитолина одержала третью победу на Итоговом турнире WTA
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)

Украинка со стопроцентным результатом вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла и третью игру группового этапа Итогового турнира WTA в китайском Шэньчжэне, обыграв американку Софию Кенин в двух сетах - 7:5, 7:6(12:10). Об этом сообщается на сайте соревнований.

Первая ракетка Украины ранее уже обеспечила себе место в полуфинале, заняв первое место в группе после предыдущей игры турнира против Симоны Халеп.

Отметим, что изначально Свитолина в третьей игре группы должна была играть против Бьянки Андрееску, но ее заменила Кенин после травмы колена канадки.

Соперницей украинки по полуфиналу станет швейцарка Белинда Бенчич. Во втором полуфинале сыграют первая ракетка мира австралийка Эшли Барти и победительница матча между чешкой Каролиной Плишковой и румынкой Симоной Халеп.

Свитолина является действующей чемпионкой этого турнира. В прошлогоднем финале, который состоялся в Сингапуре, она победила американку Слоан Стивенс.

В 2017 году Элина не смогла пробиться в полуфинал, завершив выступление после матчей в группе: украинка проиграла Каролин Гарсии и будущей чемпионке Каролин Возняцки и одержала победу над Симоной Халеп.

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