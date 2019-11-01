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Світоліна здобула третю перемогу на Підсумковому турнірі WTA

Новини » Спорт     01.11.2019 - 15:15
Світоліна здобула третю перемогу на Підсумковому турнірі WTA
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/WTA)

Українка зі стовідсотковим результатом вийшла в півфінал

Українська тенісистка Еліна Світоліна виграла і третю гру групового етапу Підсумкового турніру WTA в китайському Шеньчжені, обігравши американку Софію Кенін у двох сетах - 7:5, 7:6 (12:10). Про це повідомляється на сайті змагань.

Перша ракетка України раніше вже забезпечила собі місце в півфіналі, посівши перше місце в групі після попередньої гри турніру проти Сімони Халеп.

Зазначимо, що спочатку Світоліна в третій грі групи повинна була грати проти Бьянкі Андрееску, але її замінила Кенін після травми коліна канадки.

Суперницею українки у півфіналу стане швейцарка Белінда Бенчіч. У другому півфіналі зіграють перша ракетка світу австралійка Ешлі Барті і переможниця матчу між чешкою Кароліною Плішкова і румункою Сімоною Халеп.

Світоліна є чинною чемпіонкою цього турніру. У торішньому фіналі, який відбувся в Сінгапурі, вона перемогла американку Слоан Стівенс.

У 2017 році Еліна не змогла пробитися в півфінал, завершивши виступ після матчів в групі: українка програла Каролін Гарсії і майбутній чемпіонці Каролін Возняцкі і здобула перемогу над Сімоною Халеп.

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