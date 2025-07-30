Світоліна купила квартиру в хмарочосі Києва і розповіла, як реагує Монфіс (фото)

Перша ракетка України Еліна Світоліна придбала власну нерухомість у Києві, облаштувавши "місце сили" в одному з найвищих хмарочосів столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням наінтерв'ю тенісистки виданню NV .

Чому Світоліна купила квартиру в Києві

Після народження доньки Скаї Еліна регулярно відвідує Україну. Тут вона не лише проводить майстер-класи, а й проводить час із родиною.

Тож, за словами спортсменки, рішення придбати власне житло у Києві стало логічним кроком з поглядом у майбутнє.

"Я завжди думаю на кілька кроків вперед. Є бажання більше часу перебувати в Україні, коли вже завершу професійну кар'єру. Давно хотіла знайти тут затишне місце", - ділиться спортсменка.

Відомо, що Світоліна стала власницею смарт-квартири у 35-поверховому хмарочосі в Печерському районі.

Вона пояснила, що через постійні подорожі по всьому світу наразі їй більше подобається жити у квартирі, аніж у приватному будинку.

Еліна Світоліна у власній квартирі у Києві (фото: NV)

Вибір житлового комплексу був зумовлений його інфраструктурою, що дозволяє не витрачати зайвий час на поїздки містом.

"Коли я сюди зайшла, відразу зрозуміла, що це може бути моїм місцем. У цьому комплексі є спортивний зал, ресторан, парки, і, звісно, укриття. Зручно мати все в одному місці", - пояснила тенісистка.

Особливим місцем у новій квартирі для Еліни стала кухня. За її словами, саме звідти відкривається панорамний краєвид на значну частину Києва, який її надихає.

"Це мене сильно надихає, наприклад, піти на тренування, щоб потім бути зарядженою на цілий день. У цій квартирі відчуваю спокій, я цього дуже чекала", - ділиться Світоліна.

Квартира Світоліної в Києві (фото: NV)

Реакція чоловіка Еліни на покупку квартири у Києві

Еліна не приховує, що її поїздки до України під час повномасштабної війни змушують її чоловіка Гаеля Монфіса хвилюватися.

"Звісно, Гаель нервує. Це не дивно, адже новини, які переважно показують у Франції про Україну, дуже песимістичні. Загалом він відреагував нормально. Чоловік знає, що Україна - моє місце сили, де я черпаю енергію від людей, друзів, держави. Потім це допомагає добре виступити на турнірах", - розповідає Світоліна.

Спортсменка мріє, що одного дня зможе приїхати до свого нового дому не сама, а разом із чоловіком та донькою.

"Хочу, щоб ми з родиною приїжджали в Київ, показати донечці столицю та місце, де я народилася, виросла. З часом це точно відбудеться", - впевнена вона.



Еліна Світоліна у власній квартирі у Києві (фото: NV)

Наступний візит до Києва Еліна Світоліна планує наприкінці тенісного сезону, в листопаді.

У якій країні живе Світоліна зараз

Перша ракетка України родом з Одеси, і її родичі досі проживають там. Також тенісистка має чимало друзів у Харкові, адже переїхала туди у віці 12 років. Тому перша ракетка України часто відвідує вищеназвані два міста.

Але наразі офіційною резиденцією Еліни Світоліної є Монако. Українська тенісистка проживає у князівстві разом зі своїм чоловіком Гаелем Монфісом та донькою Скаї.

Українка також мала нерухомість в інших країнах. Світоліна володіла квартирою в Лондоні (Велика Британія) та розкішним пентхаусом у Маямі (США).