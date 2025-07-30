Свитолина купила квартиру в небоскребе Киева и рассказала, как реагирует Монфис (фото)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина приобрела собственную недвижимость в Киеве, обустроив "место силы" в одном из самых высоких небоскребов столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью теннисистки изданию NV .

Почему Свитолина купила квартиру в Киеве

После рождения дочери Скайи Элина регулярно посещает Украину. Здесь она не только проводит мастер-классы, но и проводит время с семьей.

Поэтому, по словам спортсменки, решение приобрести собственное жилье в Киеве стало логичным шагом со взглядом в будущее.

"Я всегда думаю на несколько шагов вперед. Есть желание больше времени находиться в Украине, когда уже завершу профессиональную карьеру. Давно хотела найти здесь уютное место", - делится спортсменка.

Известно, что Свитолина стала обладательницей смарт-квартиры в 35-этажном небоскребе в Печерском районе.

Она объяснила, что из-за постоянных путешествий по всему миру сейчас ей больше нравится жить в квартире, чем в частном доме.

Элина Свитолина в собственной квартире в Киеве (фото: NV)

Выбор жилого комплекса был обусловлен его инфраструктурой, что позволяет не тратить лишнее время на поездки по городу.

"Когда я сюда зашла, сразу поняла, что это может быть моим местом. В этом комплексе есть спортивный зал, ресторан, парки, и, конечно, укрытие. Удобно иметь все в одном месте", - пояснила теннисистка.

Особым местом в новой квартире для Элины стала кухня. По ее словам, именно оттуда открывается панорамный вид на значительную часть Киева, который ее вдохновляет.

"Это меня сильно вдохновляет, например, пойти на тренировку, чтобы потом быть заряженной на целый день. В этой квартире чувствую спокойствие, я этого очень ждала", - делится Свитолина.

Квартира Свитолиной в Киеве (фото: NV)

Реакция мужа Элины на покупку квартиры в Киеве

Элина не скрывает, что ее поездки в Украину во время полномасштабной войны заставляют ее мужа Гаэля Монфиса волноваться.

"Конечно, Гаэль нервничает. Это неудивительно, ведь новости, которые в основном показывают во Франции об Украине, очень пессимистические. В целом он отреагировал нормально. Мужчина знает, что Украина - мое место силы, где я черпаю энергию от людей, друзей, государства. Потом это помогает хорошо выступить на турнирах", - рассказывает Свитолина.

Спортсменка мечтает, что однажды сможет приехать в свой новый дом не одна, а вместе с мужем и дочерью.

"Хочу, чтобы мы с семьей приезжали в Киев, показать дочери столицу и место, где я родилась, выросла. Со временем это точно произойдет", - уверена она.



Элина Свитолина в собственной квартире в Киеве (фото: NV)

Следующий визит в Киев Элина Свитолина планирует в конце теннисного сезона, в ноябре.