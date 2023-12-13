Світоліна і Калініна внесли новий турнір у підготовку до Australian Open

Обидві українки заявилися на турнір WTA 500 в австралійській Аделаїді. Змагання відбудуться 8-13 січня.

Світоліна і Калініна потрапили до основної сітки Adelaide International. Торік їхня співвітчизниця Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу турніру. Натомість Калініна після перемоги в кваліфікації вилетіла в першому ж основному раунді.

Прийдешній змагальний рік остання розпочне в Брісбені. Цей австралійський турнір категорії WTA 250 запланований на 1-7 січня. Разом із Калініною на сході Австралії виступатиме і Костюк. Трійка згаданих українських тенісисток, а також Леся Цуренко здобули місця на Australian Open.

Новий сезон Світоліна розпочне з турніру в Окленді на початку січня. Змагання в Новій Зеландії – традиційний етап підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії. Там українська тенісистка розпочне виступи в основній сітці мейджора.