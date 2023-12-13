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Світоліна і Калініна внесли новий турнір у підготовку до Australian Open

Фото: Еліна Світоліна поїде до Аделаїди (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки Еліна Світоліна та Ангеліна Калініна продовжують впорядковувати підготовчий період до Відкритого чемпіонату Австралії 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на БТУ.

Обидві українки заявилися на турнір WTA 500 в австралійській Аделаїді. Змагання відбудуться 8-13 січня.

Світоліна і Калініна потрапили до основної сітки Adelaide International. Торік їхня співвітчизниця Марта Костюк дійшла до чвертьфіналу турніру. Натомість Калініна після перемоги в кваліфікації вилетіла в першому ж основному раунді.

Прийдешній змагальний рік остання розпочне в Брісбені. Цей австралійський турнір категорії WTA 250 запланований на 1-7 січня. Разом із Калініною на сході Австралії виступатиме і Костюк. Трійка згаданих українських тенісисток, а також Леся Цуренко здобули місця на Australian Open.

Новий сезон Світоліна розпочне з турніру в Окленді на початку січня. Змагання в Новій Зеландії – традиційний етап підготовки до Відкритого чемпіонату Австралії. Там українська тенісистка розпочне виступи в основній сітці мейджора.

До слова, раніше Світоліна здобула приз "Повернення року" від Жіночої тенісної асоціації.

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