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Світоліна отримала нагороду Жіночої тенісної асоціації за сезон-2023

Сент-Пітерсберг, Вівторок 12 грудня 2023 12:55
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Світоліна отримала нагороду Жіночої тенісної асоціації за сезон-2023 Фото: Еліна Світоліна заслужила визнання WTA (facebook.com/elinasvitolinaofficial)
Автор: Антон Федорців

Українська спортсменка Еліна Світоліна стала "Поверненням року" за версією керівної організації професіоналок – Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

Титулована українка виграла приз за підсумками 2023 року. У боротьбі за нагороду вона випередила чеських тенісисток Вондроушову та Мухову, а також Се Шувей з Тайваню і нейтральну росіянку Павлюченкову.

Світоліна повернулася на корт після народження доньки навесні. Упродовж року вона відіграла понад 1000 місць у рейтингу професіоналок, виграла турнір у Страсбурзі та дійшла до півфіналу Вімблдона, вибивши навіть першу ракетку світу Свьонтек. Восени українка взяла паузу через проблеми зі стопою, але завершить сезон у топ-25 класифікації WTA.

Новий сезон Світоліна розпочне з турніру в Окленді на початку січня. Змагання в Новій Зеландії – традиційний етап підготовки до Australian Open. Там українська тенісистка розпочне виступи в основній сітці мейджора.

Переможці інших номінацій Жіночої тенісної асоціації-2023:

  • тенісистка року: Іга Свьонтек
  • прогрес року: Чжен Ціньвень
  • новачок року: Мірра Андрєєва
  • дует року: Сторм Хантер/Елізе Мертенс
  • тренер року: Томаш Вікторовскі

До слова, американка Гауфф сенсаційно очолила список найоплачуваніших спортсменок планети.

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