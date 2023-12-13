Свитолина и Калинина внесли новый турнир в подготовку к Australian Open

Обе украинки заявились на турнир WTA 500 в австралийской Аделаиде. Соревнования пройдут 8-13 января.

Свитолина и Калинина попали в основную сетку Adelaide International. В прошлом году их соотечественница Марта Костюк дошла до четвертьфинала турнира. В свою очередь Калинина после победы в квалификации вылетела в первом же основном раунде.

Грядущий соревновательный год последняя начнет в Брисбене. Этот австралийский турнир категории WTA 250 запланирован на 1-7 января. Вместе с Калининой на востоке Австралии выступит и Костюк. Тройка упомянутых украинских теннисисток, а также Леся Цуренко получили места на Australian Open.

Новый сезон Свитолина начнет с турнира в Окленде в начале января. Соревнования в Новой Зеландии – традиционный этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Там украинская теннисистка начнет выступления в основной сетке мэйджора.