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Свитолина и Калинина внесли новый турнир в подготовку к Australian Open

Фото: Элина Свитолина поедет в Аделаиду (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки Элина Свитолина и Ангелина Калинина продолжают организовывать подготовительный период к Открытому чемпионату Австралии 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на БТУ.

Обе украинки заявились на турнир WTA 500 в австралийской Аделаиде. Соревнования пройдут 8-13 января.

Свитолина и Калинина попали в основную сетку Adelaide International. В прошлом году их соотечественница Марта Костюк дошла до четвертьфинала турнира. В свою очередь Калинина после победы в квалификации вылетела в первом же основном раунде.

Грядущий соревновательный год последняя начнет в Брисбене. Этот австралийский турнир категории WTA 250 запланирован на 1-7 января. Вместе с Калининой на востоке Австралии выступит и Костюк. Тройка упомянутых украинских теннисисток, а также Леся Цуренко получили места на Australian Open.

Новый сезон Свитолина начнет с турнира в Окленде в начале января. Соревнования в Новой Зеландии – традиционный этап подготовки к Открытому чемпионату Австралии. Там украинская теннисистка начнет выступления в основной сетке мэйджора.

К слову, ранее Свитолина получила приз "Возвращение года" от Женской теннисной ассоциации.

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ТеннисЭлина Свитолина