Світоліна додала перший турнір у графік перед Australian Open
Найсильніша українська тенісистка в історії Еліна Світоліна отримала запрошення на турнір ASB Classic у новозеландському Окленді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter змагань.
Титулована українка розпочне новий тенісний сезон на березі Тасманового моря. Турнір серії WTA 250 розпочнеться 1 січня і триватиме тиждень.
ASB Classic анонсувало появу Світоліної на оклендських кортах разом із чоловіком – французом Гаель Монфісом. "Найвідоміша пара" туру розпочне в Новій Зеландії підготовку до першого мейджора 2024 року – Відкритого чемпіонату Австралії. Для української тенісистки виступ в Окленді буде першим після вимушеної паузи.
Зіркова тенісистка вперше відчула дискомфорт у нозі в серпні. Утім, переривати підготовку до US Open українка не стала. Вона приїхала на турнір серії "Гренд Слем" у Нью-Йорку, де дійшла до третього раунду та поступилася американці Пегулі. Та потім вирішила залікувати ушкодження.
Еліна Світоліна у 2023 році
Після народження доньки Скаї українка повернулася на корт на початку квітня. З того часу вона піднялася в рейтингу WTA з-за меж топ-1000 на 25-те місце.
Перший успіх до Світоліної прийшов у Страсбурзі. Українка перемогла на ґрунтовому турнірі в рамках підготовки до French Open. На "Ролан Гарросі" ж вона дійшла до чвертьфіналу, де поступилася білорусці Сабаленко.
Натомість на Вімблдоні-2023 Світоліна зачохлила ракетку аж у півфіналі. Там вона програла майбутній переможниці Вондроушовій. У новій версії класифікації WTA українка залишилася на 25-й сходинці та гарантовано буде національним лідером до 2024 року.
До слова, раніше Світоліна розкрила зіркових донаторів Україні зі світу тенісу.
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