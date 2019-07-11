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Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона

Новости » Спорт    11.07.2019 - 16:48
Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Украинка в двух сетах проиграла Симоне Халеп

Первой ракетке Украины Элини Свитолиной (№8 WTA) не удалось обыграть экс-первую теннисистку планеты (№7) румынку Симону Халеп в полуфинале Уимблдона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации. 

Результат матча, продолжительность которого составила 1 час 14 минут, закончился со счетом 1:6, 3:6.

В финале Халеп встретится с победительницей сегодняшнего матча Серена Уильямс (США, 10) - Барбора Стрицова (Чехия, 54).

Выйдя в полуфинал, Свитолина обновила свой же национальный рекорд. Ранее никто из украинцев не достигал даже четвертьфинальной стадии Уимблдонского турнира.

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Новости Украины ТеннисЭлина СвитолинаУимблдон
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