Свитолина не смогла выйти в финал Уимблдона

Фото: Элина Свитолина (twitter.com/ElinaSvitolina)

Украинка в двух сетах проиграла Симоне Халеп

Первой ракетке Украины Элини Свитолиной (№8 WTA) не удалось обыграть экс-первую теннисистку планеты (№7) румынку Симону Халеп в полуфинале Уимблдона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации.

Результат матча, продолжительность которого составила 1 час 14 минут, закончился со счетом 1:6, 3:6.

В финале Халеп встретится с победительницей сегодняшнего матча Серена Уильямс (США, 10) - Барбора Стрицова (Чехия, 54).

Выйдя в полуфинал, Свитолина обновила свой же национальный рекорд. Ранее никто из украинцев не достигал даже четвертьфинальной стадии Уимблдонского турнира.