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Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону

Новини » Спорт    11.07.2019 - 16:48
Світоліна не змогла вийти у фінал Вімблдону
Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/ElinaSvitolina)

Українка у двох сетах програла Сімону Халеп

Першій ракетці України Элини Світоліної (№8 WTA) не вдалося обіграти екс-першу тенісистку планети (№7) румунку Сімону Халеп у півфіналі Вімблдону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Жіночої тенісної асоціації.

Результат матчу, тривалість якого склала 1 годину 14 хвилин, закінчився з рахунком 1:6, 3:6.

У фіналі Халеп зустрінеться з переможницею сьогоднішнього матчу Серена Вільямс (США, 10) - Барбора Стрицова (Чехія, 54).

Вийшовши в півфінал, Світоліна оновила свій національний рекорд. Раніше ніхто з українців не досягав навіть чвертьфінальної стадії турніру уїмблдону.

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