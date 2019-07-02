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Цуренко покинула Уимблдон после первого круга

Новости » Спорт    02.07.2019 - 14:27
Цуренко покинула Уимблдон после первого круга
Фото: Леся Цуренко на Roland Garros (twitter.com/LTsurenko)

Украинская теннисистка не сумела пройти во второй раунд

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко не смогла пробиться во второй раунд Уимблдона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Женской теннисной ассоциации (WTA).

В матче первого круга она проиграла чешке Барборе Стрыцовой - 3:6, 2:6. Соперницы провели на корте 1 час и 11 минут. 

Таким образом, Цуренко впервые с 2016 года не удалось преодолеть стартовый барьер на Уимблдоне. 

Леся еще заявлена в парной сетке Уимблдона в дуэте с Александрой Саснович из Беларуси.

Напомним, накануне Элина Свитолина и Даяна Ястремская с побед стартовали на турнире.

Уимблдон стартовал накануне, 1 июля, и завершится 14 июля. Действующей чемпионкой соревнований в женском одиночном разряде является немца Анжелика Кербер. 

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Новости Украины ТеннисУимблдонг. Украинка
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