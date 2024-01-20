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Світоліна з домінантною перемогою вийшла в четверте коло Australian Open-2024

Фото: Еліна Світоліна здолала чергову суперницю в Мельбурні (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Еліна Світоліна впевнено пройшла в 1/8 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії, здолавши швейцарську тенісистку Вікторію Голубіч у двох сетах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 3-й раунд, жінки

Світоліна – Голубіч – 2:0 (6:2, 6:3)

 

Українська тенісистка класно розпочала двобій. З брейком вона швидко створила гандикап, повівши 3:0. Згодом Світоліна обмінялася зі швейцаркою взятими на "чужих" подачах очками. А ззовні легкий брейк у восьмому геймі дозволив українці повести за партіями.

Голубіч вирівняла гру на початку другого сету. Суперниці йшли нога в ногу – навіть на брейк Світоліної у четвертому геймі швейцарська тенісистка відразу ж відповіла зворотним. Та перша ракетка України таки довела власний клас.

У восьмому геймі вона впіймала Голубіч на кількох дрібних помилках і ще раз узяла подачу суперниці. Так Світоліна відкрила шлях до остаточної перемоги. Відкладати цю справу вітчизняна тенісистка не стала і на першій же власній подачі зіграла "під нуль" і закрила сет і матч.

У наступному колі Світоліна зустрінеться з чешкою Ліндою Носковою. 19-річна тенісистка в третьому раунді сенсаційно вибила першу ракетку світу Ігу Свьонтек. Цей поєдинок, найімовірніше, відбудеться 22 січня.

До слова, українка Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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