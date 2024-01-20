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Не зняла прокляття. Свьонтек вилетіла від юної чешки в третьому колі Australian Open

Мельбурн, Субота 20 січня 2024 13:07
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Не зняла прокляття. Свьонтек вилетіла від юної чешки в третьому колі Australian Open Фото: Іга Свьонтек не стрибнула вище голови в Мельбурні (twitter.com/AustralianOpen)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка світу Іга Свьонтек сенсаційно поступилася в третьому раунді Відкритого чемпіонату Австралії чеській тенісистці Лінді Носковій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Australian Open, 3-й раунд, жінки

Свьонтек – Носкова – 1:2 (6:3, 3:6, 4:6)

Іменита полька розпочала матч непогано. Вона взяла ключовий гейм на подачі Носкової у середині стартового сету та отримала стратегічну перевагу. З вдалими власними подачами Свьонтек змогла закрити сет за 45 хвилин.

На рівних суперниці грали в другій партії. У якийсь момент навіть могло здатися, що цього разу Свьонтек і Носковій не уникнути тай-брейку. Та у восьмому геймі чешка несподівано легко, "під нуль", взяла подачу першої ракетки світу та відразу ж завершила сет на власній.

У вирішальній партії опонентки заграли активніше. До середини сету вони встигли обмінятися брейками, а в сьомому геймі Носкова повторила цей подвиг. Свьонтек, однак, ще поборолася. У десятому геймі польська тенісистка повела 30:0, але розвинути успіх не змогла і програла гейм, сет і матч.

У наступному колі Носкова зустрінеться з переможницею протистояння українки Еліни Світоліної та Вікторії Голубіч зі Швейцарії. Їхній поєдинок – останній у суботній програмі мейджора. Натомість Свьонтек ушосте не змогла бодай дійти до фіналу Australian Open. Найбільшим досягненням у Мельбурні залишається півфінал 2022-го.

До слова, українка Ястремська вибила американку Наварро на шляху в 1/8 фіналу мейджора.

Нагадаємо, раніше пригадали найзнаковіші виступи українських тенісистів на Australian Open.

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