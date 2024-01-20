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Свитолина с доминантной победой вышла в четвертый круг Australian Open-2024

Фото: Элина Свитолина одолела очередную соперницу в Мельбурне (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Элина Свитолина уверенно прошла в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии, одолев швейцарскую теннисистку Викторию Голубич в двух сетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Australian Open, 3-й раунд, женщины

Свитолина – Голубич – 2:0 (6:2, 6:3)

 

Украинская теннисистка классно начала поединок. С брейком она быстро создала гандикап, поведя 3:0. Впоследствии Свитолина обменялась со швейцаркой взятыми на "чужих" подачах очками. А внешне легкий брейк в восьмом гейме позволил украинке повести по партиям.

Голубич выровняла игру в начале второго сета. Соперницы шли нога в ногу – даже на брейк Свитолиной в четвертом гейме швейцарская теннисистка сразу ответила обратным. Но первая ракетка Украины вскоре доказала собственный класс.

В восьмом гейма она поймала Голубич на нескольких мелких ошибках и еще раз взяла подачу соперницы. Так Свитолина открыла путь к окончательной победе. Откладывать это дело отечественная теннисистка не стала и на первой же собственной подаче сыграла "под ноль" и закрыла сет и матч.

В следующем круге Свитолина встретится с чешкой Линдой Носковой. 19-летняя теннисистка в третьем раунде сенсационно выбила первую ракетку мира Игу Свентек. Этот поединок, вероятнее всего, состоится 22 января.

К слову, украинка Ястремская выбила американку Наварро по пути в 1/8 финала мэйджора.

Напомним, ранее вспомнили самые значительные выступления украинских теннисистов на Australian Open.

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Australian OpenТеннисЭлина Свитолина