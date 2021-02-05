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Свитолина не смогла выйти в полуфинал турнира в Мельбурне

Автор: Вера Олейник

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина проиграла бельгийке Элизе Мертенс в матче 1/4 финала турнира серии WTA 500 Grampians Trophy в австралийском Мельбурне. Встреча длилась 1 час 57 минут и завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:10.

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Уступив в первом сете, украинка безнадежно проигрывала и во второй партии 2:5, но сумела перевернуть игру, изменив счет на 7:5 в свою пользу.

Третий сет был в формате тай-брейка, но на него в Элины сил уже не осталось.

Накануне WTA приняла решение сократить поединки одиночного разряда на турнирах в Мельбурне. Вместо третьего сета разыгрывается супер тай-брейк до 10 выигранных очков. Решение сократить поединки было принято после того, так как запланированные на четверг встречи были отменены.

Ранее завершила выступление на турнире Grampians Trophy другая украинская теннисистка Марта Костюк. В матче второго круга она проиграла американке Дженнифер Брэди. Кроме того, Марта снялась с парного турнира Yarra Valley Classic в Мельбурне. Вместе с напарницей Александрой Саснович из Беларуси не явилась на матч 1/4 финала. Причина данного решения неизвестна.

Напомним, ранее Элина Свитолина, Марта Костюк и Сергей Стаховский узнали имена первых соперников на Australian Open.

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