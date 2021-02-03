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Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Мельбурне

Мельбурн, Среда 03 февраля 2021 09:11
Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в Мельбурне
Фото: Элина Свитолина (twitter.com/WTA)
Автор: Вера Олейник

Украинка одолела Остапенко в трех сетах

Пятая ракетка мира Элина Свитолина в матче третьего раунда турнира Gippsland Trophy серии WTA 500 в австралийском Мельбурне победила Елену Остапенко из Латвии. Украинка обыграла оппонентку в трех сетах 6:7, 6:3, 6:2.

Матч продлился чуть более двух часов. Соперницей Элины в 1/4 финала стала двадцатая ракетка мира Элизе Мертенс из Бельгии (счет личных встреч 3-1 в пользу украинки).

В предыдущем раунде украинка одолела немку Андреа Петкович (6:1, 6:4).

Также на турнире в Мельбурне успеха добилась еще одна украинская теннисистка Марта Костюк. Она выиграла сразу две игры - в одиночном и парном разрядах. В сингле Костюк пробилась в 1/8 финала, а вот в парном разряде вместе с Александрой Саснович из Беларуси уже добрались до четвертьфинала.

Напомним, накануне на турнире Great Ocean Road Open серии ATP 250 в Мельбурне успешно стартовал украинский теннисист Сергей Стаховский.

Турниры в Мельбурне проходят в рамках подготовки к Открытому чемпионату Австралии (Australian Open), основная часть которого стартует 8 февраля.

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Новости Украины Спорт ТеннисЭлина СвитолинаМельбурнсоревнования

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