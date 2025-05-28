У Світловодську через обстріл пошкоджені підприємство і десятки будинків, є поранені

За словами чиновника, під ворожу атаку у Світловодську потрапило одне з промислових підприємств.

"Пожежу вже локалізовано. Станом на зараз відомо про трьох травмованих", - розповів глава ОВА.

Крім того, у місті внаслідок російської повітряної атаки противника також були пошкоджені 76 приватних будинків та одна житлова дев'ятиповерхівка.

"На місці працюють усі відповідні служби", - додав начальник ОВА.

Оновлено 08:27. У Світловодську серед трьох постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки, двох госпіталізовано, - ОВА

Наразі понад 1400 абонентів - без електропостачання.

Довідково: місто Світловодськ розташоване в Олександрійському районі Кіровоградської області.

Основна частина міста стоїть на кручах Табурищанського мису понад правим берегом Кременчуцького водосховища, яка тягнеться від споруд Кременчуцької ГЕС до великої затоки водосховища.

За даними з відкритих джерел, населення Світловодська складає близько 42 000 людей.

Нічна ворожа дронова і ракетна атака

Нагадаємо, ще з вечора 27 травня у Повітряних силах зафіксували запуск з боку російських окупантів кількох груп ударних безпілотників у бік України. Загроза через "Шахеди" лишалася усю ніч проти 28 травня.

Крім того, військові цієї ночі повідомляли про загрозу російських ракетних ударів цієї ночі вже кілька разів. Зокрема, через загрозу балістики у Києві також оголошували повітряну тривогу.

Додамо, вночі на тлі загрози через балістику у районі Полтави було чути вибухи.