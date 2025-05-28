В Светловодске из-за обстрела повреждены предприятие и десятки домов, есть раненые

По словам чиновника, под вражескую атаку в Светловодске попало одно из промышленных предприятий.

"Пожар уже локализован. По состоянию на сейчас известно о трех травмированных", - рассказал глава ОВА.

Кроме того, в городе в результате российской воздушной атаки противника также были повреждены 76 частных домов и одна жилая девятиэтажка.

"На месте работают все соответствующие службы", - добавил начальник ОВА.

Обновлено 08:27. В Светловодске среди трех пострадавших в результате ночной вражеской атаки, двое госпитализированы, - ОВА

Сейчас более 1400 абонентов - без электроснабжения.

Справочно: город Светловодск расположен в Александрийском районе Кировоградской области.

Основная часть города стоит на кручах Табурищанского мыса над правым берегом Кременчугского водохранилища, которая тянется от сооружений Кременчугской ГЭС до большого залива водохранилища.

По данным из открытых источников, население Светловодска составляет около 42 000 человек.

Ночная вражеская дроновая и ракетная атака

Напомним, еще с вечера 27 мая в Воздушных силах зафиксировали запуск со стороны российских оккупантов нескольких групп ударных беспилотников в сторону Украины. Угроза из-за "Шахедов" оставалась всю ночь на 28 мая.

Кроме того, военные этой ночью сообщали об угрозе российских ракетных ударов этой ночью уже несколько раз. В частности, из-за угрозы баллистики в Киеве также объявляли воздушную тревогу.

Добавим, ночью на фоне угрозы из-за баллистики в районе Полтавы были слышны взрывы.