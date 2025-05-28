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У Полтаві було чути вибухи на тлі ракетної атаки

Полтава, Середа 28 травня 2025 02:48
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У Полтаві було чути вибухи на тлі ракетної атаки Фото: у районі Полтави пролунали вибухи через ракетну атаку (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Цієї ночі, 28 травня, у районі Полтави було чути вибухи. Перед тим фіксувався рух ворожої ракети у бік обласного центру.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Повітряні сили ЗСУ та "Суспільне Полтава".

Військові о 02:22 попередили про загрозу застосування російськими окупантами балістичного озброєння з північного напрямку.

Вже за хвилину у Повітряних силах заявили про рух ракети противника у бік Полтави. Крім того, о 02:24 у військовому командуванні також закликали мешканців міста Кременчук Полтавської області залишатися в укриттях.

Між тим о 0 2:26 полтавські ЗМІ повідомили про вибух, який було чути у Полтавській громаді.

А вже за кілька хвилин в пресі поінформували про повторні вибухи, які було чути у місті Полтава.

Зауважимо, що представники місцевої влади щодо можливих наслідків ракетної атаки наразі нічого не повідомляли.

Дронова і ракетна атака вночі

Як повідомлялося раніше, ввечері напередодні, 27 травня, у Повітряних силах зафіксували запуск з боку російських окупантів кількох груп ударних безпілотників у бік України. Загроза через "Шахеди" лишається актуальною досі, у ніч проти 28 травня.

Крім того, військові повідомляли про загрозу російських ракетних ударів цієї ночі вже кілька разів.

Так, спочатку (01:13) загроза через балістику була з півночі, коли повітряна тривога була оголошена також у Києві. Потім (о 01:58) - з півдня. Попередження щодо загрози балістики о 02:22 з півночі стало третім протягом ночі станом на цей момент.

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