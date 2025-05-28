У Києві оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій)

У Києві у ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожих ракетних атак із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

Сирена занулила у столиці близько 01:10.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться в заяві КМВА на Telegram-каналі.

В адміністрації закликали мешканців Києва відправитися до укриттів, та не залишати їх до відбою тривоги.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - вказується у заяві КМВА.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 01:23 у КМВА заявили про відбій загрози щодо балістики для міста Київ.

Додамо, що у Київській області також повідомили про скасування повітряної тривоги.

Лишається загроза через "Шахеди"

Зауважимо, що цієї ночі також російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе для ударів по території України. У низці областей була оголошена тривога через загрозу через "Шахеди".

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні: