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У Києві оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій)

Київ, Середа 28 травня 2025 01:20
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У Києві оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій) Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві у ніч проти 28 травня була оголошена повітряна тривога. Причиною є загроза ворожих ракетних атак із застосуванням балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена занулила у столиці близько 01:10.

"Оголошено повітряну тривогу у Києві через загрозу застосування балістичних ракет", - йдеться в заяві КМВА на Telegram-каналі.

В адміністрації закликали мешканців Києва відправитися до укриттів, та не залишати їх до відбою тривоги.

"Подбайте про свою безпеку: негайно вирушайте до укриттів і залишайтеся там до завершення тривоги", - вказується у заяві КМВА.

Оновлено: відбій тривоги

Вже о 01:23 у КМВА заявили про відбій загрози щодо балістики для міста Київ.

Додамо, що у Київській області також повідомили про скасування повітряної тривоги.

Лишається загроза через "Шахеди"

Зауважимо, що цієї ночі також російські окупанти запустили кілька груп дронів-камікадзе для ударів по території України. У низці областей була оголошена тривога через загрозу через "Шахеди".

Ось як зараз виглядає карта повітряної тривоги в Україні:

У Києві оголосили тривогу через загрозу балістики (відбій)

Російські повітряні атаки

Нагадаємо, минулими вихідними російські військові завдали трьох масованих комбінованих атак по території України.Зокрема, у ніч на 26 травня агресор обстріляв країну крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95МС та випустив по країні понад 300 ударних "Шахедів".

Детальніше про причини масованих ударів та прогноз щодо майбутнього розвитку подій, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Київ Повітряна тривога Ракетна атака
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