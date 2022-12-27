UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світло зникло не за графіком: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину

Фото: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Якщо у вас немає світла та ви не знайшли:

  • інформації щодо відключень та термінів повернення світла
  • свою адресу в графіку стабілізаційних відключень
  • або графік не співпадає з відключеннями

Причину відключень ви можете з’ясувати за допомогою особистих повідомлень на сторінках у Facebook:

Інформація про тип відключень та графіки:

Нагадаємо, в Україні дещо скоротився дефіцит потужності в системі завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

При цьому у Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТЕКвідключеня світлаЕлектроенергія