Світло зникло не за графіком: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину

Українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Якщо у вас немає світла та ви не знайшли:

інформації щодо відключень та термінів повернення світла

свою адресу в графіку стабілізаційних відключень

або графік не співпадає з відключеннями

Причину відключень ви можете з’ясувати за допомогою особистих повідомлень на сторінках у Facebook:

Інформація про тип відключень та графіки: