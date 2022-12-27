Світло зникло не за графіком: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину

Українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Якщо у вас немає світла та ви не знайшли:
Причину відключень ви можете з’ясувати за допомогою особистих повідомлень на сторінках у Facebook:
Інформація про тип відключень та графіки:
Нагадаємо, в Україні дещо скоротився дефіцит потужності в системі завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.
При цьому у Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла.
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