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В Україні включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій

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Україна, Вівторок 27 грудня 2022 11:10
В Україні включили в мережу блок на одній з теплових електростанцій Фото: дефіцит електроенергії скоротився після включення блоку ТЕС
Автор: Олександр Білоус

В Україні після аварійно-відновлювальних робіт включено в мережу блок на одній з теплових електростанцій, що постраждала під час однієї з останніх російських ракетних атак.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укренерго".

"Дефіцит потужності в системі дещо скоротився завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій", - йдеться в повідомленні.

Водночас наявної потужності в системі все одно недостатньо, щоб задовольнити всі потреби споживачів в країні, тому що в енергосистемі водночас збільшився і рівень споживання.

"Це пов’язано з поетапним поверненням в роботу електромереж, що були пошкоджені під час масованих атак, а також з відновленням енергетичної інфраструктури на деокупованих територіях. Відповідно збільшилась і кількість споживачів, яким хоча б частково відновлено електропостачання, також зростає і обсяг споживання промисловості", - зазначили в прес-службі.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень для збалансування енергосистеми.

Також в "Укренерго" нагадали, що енергосистема країни пережила 9 ракетних атак та 12 атак БПЛА ворога і все ще потребує значних ресурсів та часу на відновлення. Ремонтні бригади працюють цілодобово. Заживлені всі об’єкти критичної інфраструктури.

Нагадаємо, "Укренерго" 24 грудня повідомляло, що через обстріли та пошкодження обладнання припинила виробіток одна з електростанцій.

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