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Свет исчез не по графику: ДТЭК объяснил, как узнать причину

Фото: ДТЭК объяснил, как узнать причину отключения света (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинцы могут выяснить причину отключений электроэнергии не по графику с помощью личных сообщений в соцсетях энергокомпании ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Если у вас нет света и вы не нашли:

  • информации об отключениях и сроках возвращения света
  • свой адрес в графике стабилизационных отключений
  • или график не совпадает с отключениями

Причину отключений можно узнать с помощью личных сообщений на страницах в Facebook:

Информация о типе отключений и графиках:

Напомним, в Украине несколько сократился дефицит мощности в системе из-за увеличения объемов производства электростанций.

При этом в Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света.

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