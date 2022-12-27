Свет исчез не по графику: ДТЭК объяснил, как узнать причину

Украинцы могут выяснить причину отключений электроэнергии не по графику с помощью личных сообщений в соцсетях энергокомпании ДТЭК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Если у вас нет света и вы не нашли:
Причину отключений можно узнать с помощью личных сообщений на страницах в Facebook:
Информация о типе отключений и графиках:
Напомним, в Украине несколько сократился дефицит мощности в системе из-за увеличения объемов производства электростанций.
При этом в Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.