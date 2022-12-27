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Світло зникло не за графіком: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину

Новость на русском →
Вівторок 27 грудня 2022 13:13
Світло зникло не за графіком: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину Фото: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину відключення світла (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.

Якщо у вас немає світла та ви не знайшли:

  • інформації щодо відключень та термінів повернення світла
  • свою адресу в графіку стабілізаційних відключень
  • або графік не співпадає з відключеннями

Причину відключень ви можете з’ясувати за допомогою особистих повідомлень на сторінках у Facebook:

Інформація про тип відключень та графіки:

Нагадаємо, в Україні дещо скоротився дефіцит потужності в системі завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.

При цьому у Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла.

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