Світло зникло не за графіком: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину
Фото: ДТЕК пояснив, як дізнатися причину відключення світла (Getty Image)
Українці можуть з'ясувати причину відключень електроенергії не за графіком за допомогою особистих повідомлень у соцмережах енергокомпанії ДТЕК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДТЕК.
Якщо у вас немає світла та ви не знайшли:
- інформації щодо відключень та термінів повернення світла
- свою адресу в графіку стабілізаційних відключень
- або графік не співпадає з відключеннями
Причину відключень ви можете з’ясувати за допомогою особистих повідомлень на сторінках у Facebook:
- ДТЕК Київські електромережі
- ДТЕК Київські регіональні електромережі
- ДТЕК Дніпровські електромережі
- ДТЕК Донецькі електромережі
- ДТЕК Одеські електромережі
Інформація про тип відключень та графіки:
Нагадаємо, в Україні дещо скоротився дефіцит потужності в системі завдяки збільшенню обсягів виробництва електростанцій.
При цьому у Києві та області продовжують діяти екстрені відключення світла.
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