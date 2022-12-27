Свет исчез не по графику: ДТЭК объяснил, как узнать причину
Фото: ДТЭК объяснил, как узнать причину отключения света (Getty Image)
Украинцы могут выяснить причину отключений электроэнергии не по графику с помощью личных сообщений в соцсетях энергокомпании ДТЭК.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
Если у вас нет света и вы не нашли:
- информации об отключениях и сроках возвращения света
- свой адрес в графике стабилизационных отключений
- или график не совпадает с отключениями
Причину отключений можно узнать с помощью личных сообщений на страницах в Facebook:
- ДТЭК Киевские электросети
- ДТЭК Киевские региональные электросети
- ДТЭК Днепровские электросети
- ДТЭК Донецкие электросети
- ДТЭК Одесские электросети
Информация о типе отключений и графиках:
Напомним, в Украине несколько сократился дефицит мощности в системе из-за увеличения объемов производства электростанций.
При этом в Киеве и области продолжают действовать экстренные отключения света.
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