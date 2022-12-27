Свет исчез не по графику: ДТЭК объяснил, как узнать причину

Украинцы могут выяснить причину отключений электроэнергии не по графику с помощью личных сообщений в соцсетях энергокомпании ДТЭК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

Если у вас нет света и вы не нашли:

информации об отключениях и сроках возвращения света

свой адрес в графике стабилизационных отключений

или график не совпадает с отключениями

Причину отключений можно узнать с помощью личных сообщений на страницах в Facebook:

Информация о типе отключений и графиках: