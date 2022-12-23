UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Світло, вода і тепло. Яка ситуація в Києві на ранок: дані від КМВА

Фото: влада розповіла про ситуацію в столиці на 23 грудня (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У Києві станом на ранок, 23 грудня тепло та воду подають у штатному режимі. Зі світлом поки ситуація складна, продовжуються екстерні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані начальника КМВА Сергія Попко.

"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - заявив Попко.

За його словами, на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

"Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень", - зазначив Попко.

Своєю чергою начальник КМВА звернувся до мешканців столиці.

"Не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - додав Попко.

Нагадаємо, як раніше пояснили в Міненерго, останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, а тому ситуація в столиці найскладніша.

Додамо, як раніше спрогнозували в YASNO лівий берег міста вже близький до графіків відключень світла, але на правому березі ситуація трішки гірша.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївЕлектроенергіяВодопостачання