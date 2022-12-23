Свет, вода и тепло. Какая ситуация в Киеве к утру: данные от КМВА

"Тепло- и водоснабжение подается во все районы столицы в штатном режиме. Положительной динамики удалось достичь за счет восстановительных работ в энергосистеме и благодаря более сознательному потреблению электроэнергии жителями города", - заявил Попко.

По его словам, на верхних этажах обесточенных многоэтажек возможно пониженное давление воды.

"Энергетики продолжают работать над ликвидацией повреждений в сети энергосистемы Киева. Город до сих пор живет в режиме аварийных отключений ", - отметил Попко.

В свою очередь начальник КМВА обратился к жителям столицы.

"Не включайте сразу все электроприборы в вашем доме, когда вам подают свет. Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на сеть. Лишь экономное потребление приблизит нас к плановым отключениям", - добавил Попко.

Напомним, как ранее объяснили в Минэнерго, последний обстрел Киева привел к серьезным разрушениям, а потому ситуация в столице самая сложная.

Добавим, как раньше спрогнозировали у YASNO левый берег города уже близкий к графикам отключений света, но на правом берегу ситуация немного хуже.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.