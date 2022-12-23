Світло, вода і тепло. Яка ситуація в Києві на ранок: дані від КМВА

У Києві станом на ранок, 23 грудня тепло та воду подають у штатному режимі. Зі світлом поки ситуація складна, продовжуються екстерні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані начальника КМВА Сергія Попко.

"Тепло- і водопостачання подається в усі райони столиці в штатному режимі. Позитивної динаміки вдалося досягти за рахунок відновлювальних робіт в енергосистемі та завдяки більш свідомому споживанню електроенергії мешканцями міста", - заявив Попко.

За його словами, на верхніх поверхах багатоповерхівок, які наразі знеструмлені, можливий понижений тиск води.

"Енергетики продовжують працювати над ліквідацією пошкоджень в мережі енергосистеми Києва. Місто досі живе в режимі аварійних відключень", - зазначив Попко.

Своєю чергою начальник КМВА звернувся до мешканців столиці.

"Не вмикайте відразу усі електроприлади у вашій оселі, коли вам подають світло. Миттєве пікове навантаження негативно впливає на мережу. Лише заощадливе споживання наблизить нас до планових відключень", - додав Попко.

Нагадаємо, як раніше пояснили в Міненерго, останній обстріл Києва призвів до серйозних руйнувань, а тому ситуація в столиці найскладніша.

Додамо, як раніше спрогнозували в YASNO лівий берег міста вже близький до графіків відключень світла, але на правому березі ситуація трішки гірша.

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